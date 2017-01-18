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Дальнее зарубежье 18.01.2017 12:20

Половина американцев верит во вмешательство России в выборы президента США

Более 51% американцев полагают, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США 2016 года посредством хакерских атак на серверы Демократической партии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного американскими телеканалом NBC и газетой Wall Street Journal.

Противоположного мнения придерживаются 36% респондентов, которые считают, что Россия не проводила хакерских атак, чтобы повлиять на результаты выборов.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов из тех, кто верит во вмешательство России, полагают, что хакерские атаки повлияли на итоги выборов, 63% не уверены в этом.

Кроме того, треть опрошенных придерживается мнения, что избранный президент США Дональд Трамп "имеет слишком дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, которые неприемлемы для президента США". Еще 24% респондентов считают, что отношения между ними не слишком дружеские.

Согласно данным опроса, почти половина сторонников демократов (47%) полагают, что Хиллари Клинтон победила бы на выборах, если бы не произошли хакерские атаки, тогда как среди приверженцев Республиканской партии лишь 5% верят в такой результат.

Опрос проводился с 12 по 15 января. В нем приняли участие около 1 тыс. человек.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]