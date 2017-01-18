Суд в Германии оштрафовал художника, который отжался на алтаре

Окружной суд немецкого Саарбрюкена оштрафовал художника Александра Карле на 700 евро за перфоманс в местной католической церкви Святого Иоанна.
Художник сделал 27 отжиманий на алтаре при включенной видеокамере. Видеозапись акции была показана на одной из художественных выставок, после чего приход обратился в полицию, сообщает Русская служба радиостанции "Немецкая волна".
"Приравнивание алтаря к гимнастической стенке объективно является проявлением неуважения. Творческая свобода защищена законом не безгранично, поскольку ее пределами являются права других людей. Право на свободу вероисповедания также защищено законом", - заявила судья Юдит Зимон.
Генпрокуратура требовала для художника наказание в виде штрафа в размере 1500 евро, указывая на то, что он "осознанно и намеренно использовал алтарь не по назначению и делал физические упражнения, взобравшись на него ногами в обуви".
Сам А.Карле пояснил, что своей акцией лишь хотел "исследовать взаимосвязь между религией и необходимостью соответствовать высоким требованиям времени" и не намеревался оскорблять религиозные чувства верующих.
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