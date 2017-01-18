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Регион 18.01.2017 12:44

Грузинский премьер встретился с испанским королем и получил от "Реала" футболку с номером "1"

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Испанию провел встречу с королем Филиппом VI, сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

По информации пресс-службы, в ходе встречи разговор коснулся международной туристической выставки, которая открывается в четверг в Мадриде.

"Было уделено внимание вопросам туристической индустрии, как важнейшему социально-экономическому сектору. Премьер-министр Грузии рассказал о растущем туристическом потенциале Грузии и заявил, что в 2016 году страну посетило более 6,4 миллионов визитеров, а доход, поступивший от туризма, превысил $2 млрд", - отметили в пресс-службе, по информации которой, на встрече также присутствовал генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи.

Также сообщается, что Г.Квирикашвили встретился с главой одной из лидирующих в мире строительной компании ACS и президентом футбольного и баскетбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Пересом.

"Флорентино Перес заинтересовался осуществляемыми и запланированными в Грузии инфраструктурными проектами, высказав заинтересованность во включении в осуществление проекта глубоководного порта Анаклиа", - отмечает пресс-служба.

При этом пресс-служба опубликовала фото со встречи, на которой президент клуба "Реал Мадрид" вручает в подарок Георгию Квирикашвили футбольную майку с номером "1" и именем "Георгий".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ИСПАНИЯ, КОРОЛЬ


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