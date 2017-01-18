Четыре города с самым дорогим жильем в мире находятся в Азии, на 5-м месте Лондон

Доступность жилья для широких масс минимальна в четырех азиатских городах: жителям со средними доходами в Гонконге, Мумбае, Пекине и Шанхае необходимо копить более 30 лет на квартиру площадью 90 кв. метров, говорится в исследовании аналитической компании Oxford Economics.

На пятом месте в рейтинге самого дорого жилья оказался Лондон. В десятку также вошли Токио, Сингапур, Париж, Нью-Йорк и Сеул.

"Мы ожидаем, что в дальнейшем темпы повышения цен на жилье по всей Азии будет более сдержанными, а кое-где цены могут и снизиться", - написали в обзоре экономисты Oxford Economics Тяньцзе Хэ и Луис Куйс.

Помимо роста предложения и попыток отдельных стран охладить перегретые рынки, на цены давит и изменение процентных ставок, которое влияет на стоимость и доступность ипотечных кредитов.

При этом население Токио и Сеула может сократиться в ближайшие 8 лет, что может ослабить спрос на жилье.

Oxford Economics обращает внимание на чрезвычайно низкий уровень арендного дохода в таких городах, как Мумбай, Шанхай, Пекин, а также Дели (11-е место): во всех случаях в 2016 году валовый доход от аренды был ниже доходности 10-летних гособлигаций. По мнению экспертов, это свидетельствует о завышенных ценах на покупку жилья в этих городах в отличие от Токио, Нью-Йорка, Сеула и Сиднея (12-е место).