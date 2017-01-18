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Регион 18.01.2017 12:35

Власти Турции не сомневаются в причастности ИГ к нападению в Новый год на стамбульский клуб "Рейна"

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ), без сомнения, связана с нападением в Новый год на клуб "Рейна" в Стамбуле, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на слова министра юстиции Турции Бекира Боздага.

Он отметил, что для задержания исполнителя теракта Абдулкадира Машарипова были задействованы все силы турецких служб безопасности. "Следователи проанализировали детали видео с камер наблюдения. Это большой успех полиции", - сказал министр.

Ранее турецкое государственное телевидение сообщило, что А.Машарипов был задержан в ходе масштабной полицейской операции на квартире в стамбульском квартале Эсенъюрт. Губернатор Стамбула Кадир Топбаш заявил, что А.Машарипов признал свою вину. По словам губернатора, все улики указывали на то, что нападение было совершено от имени ИГ.

Следователи установили, что 33-летний А.Машарипов, узбек по национальности, говорит на четырех языках и проходил тренировки в Афганистане. Турецкое телевидение сообщало, что А.Машарипов был хорошо подготовленным киллером, который ранее воевал в Сирии на стороне исламистов.

В результате стрельбы, устроенной в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь, погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

Ответственность взяла на себя группировка ИГ.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТЕРАКТ, ИГ, СВЯЗЬ


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