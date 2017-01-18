Великобритания хочет выстроить новое европейское партнерство и не ставит цели ослабить ЕС - МИД

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что во внешнеполитической повестке Великобритании нет цели "ослабить или нанести ущерб Европе".
"Мы хотим нового и равного партнерства, которое усилит и ЕС, и Великобританию, и мы подчеркиваем один ключевой пункт: в повестке Великобритании нет цели ослабить или нанести ущерб ЕС", - заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в Твиттере.
По его словам, Лондон хочет "выстроить новое европейское партнерство, которое выходит за рамки свободной торговли и развивает сотрудничество во многих областях, которые имеют значение для обеих сторон канала (Ла-Манша - ИФ) - по европейской безопасности, обороне и внешней политике".
Б.Джонсон заявил, что Великобритания "продолжит разделять европейские ценности", включая взаимные интересы в туризме, научных исследованиях и образовательных программах".
При этом глава МИД пояснил, что Великобритания не станет "захлопывать двери перед иммигрантами" и останется открытой для "талантов" из ЕС.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС.
"Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии", - сказала она. "Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.
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