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Дальнее зарубежье 18.01.2017 13:04

Великобритания хочет выстроить новое европейское партнерство и не ставит цели ослабить ЕС - МИД

Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что во внешнеполитической повестке Великобритании нет цели "ослабить или нанести ущерб Европе".

"Мы хотим нового и равного партнерства, которое усилит и ЕС, и Великобританию, и мы подчеркиваем один ключевой пункт: в повестке Великобритании нет цели ослабить или нанести ущерб ЕС", - заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в Твиттере.

По его словам, Лондон хочет "выстроить новое европейское партнерство, которое выходит за рамки свободной торговли и развивает сотрудничество во многих областях, которые имеют значение для обеих сторон канала (Ла-Манша - ИФ) - по европейской безопасности, обороне и внешней политике".

Б.Джонсон заявил, что Великобритания "продолжит разделять европейские ценности", включая взаимные интересы в туризме, научных исследованиях и образовательных программах".

При этом глава МИД пояснил, что Великобритания не станет "захлопывать двери перед иммигрантами" и останется открытой для "талантов" из ЕС.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она намерена осуществить полноценный выход Великобритании из состава ЕС (Brexit) и выстроить новые отношения с ЕС.

"Не частичное членство в Европейском союзе, не ассоциированное членство в Европейском союзе или нечто такое, что оставило бы нас в подвешенном состоянии", - сказала она. "Мы добиваемся нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой целостной Британией и нашими друзьями и союзниками в ЕС", - отметила премьер.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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