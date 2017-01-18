Brexit не повлиял на работу Европейского космического агентства - Вернер

Готовящийся выход Великобритании из Евросоюза не повлиял на работу европейского космического ведомства, сообщил в среду глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер в ходе видеоконференции, трансляция которой принималась в постпредстве ЕКА в Москве.

"Brexit напрямую не повлиял на функционирование ЕКА", - подчеркнул он.

По его словам, "членство Великобритании в ЕКА не подвергается сомнению, равно как ее вклад в финансирование Агентства".