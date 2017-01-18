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Дальнее зарубежье 18.01.2017 13:49

Brexit не повлиял на работу Европейского космического агентства - Вернер

Готовящийся выход Великобритании из Евросоюза не повлиял на работу европейского космического ведомства, сообщил в среду глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер в ходе видеоконференции, трансляция которой принималась в постпредстве ЕКА в Москве.

"Brexit напрямую не повлиял на функционирование ЕКА", - подчеркнул он.

По его словам, "членство Великобритании в ЕКА не подвергается сомнению, равно как ее вклад в финансирование Агентства".

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Тэги: ЕВРОПА, КОСМОС, BREXIT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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