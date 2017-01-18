В Белоруссии разработали мобильный комплекс для предотвращения терактов

Университет гражданской защиты МЧС Белоруссии разработал мобильный технический комплекс для предотвращения террористических актов в местах массового пребывания людей, сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня".
Разработчики решили сделать приспособление, которое в случае обнаружения взрывного устройства "могло бы быть под рукой, эффективно защищало и было бы легко в использовании".
В итоге была создана конструкция, которая накрывает опасный предмет сверху и при этом блокирует радиосигнал, а если взрыв все же произошел - делает его компактным, не давая осколкам разлететься.
"Комплекс выглядит как усеченный конус с нижним диаметром около метра - им можно накрыть предмет размером со спортивную сумку. У него двойные стенки, между ними полость. Есть входной клапан, к которому присоединяется пожарный рукав, пространство между стенками заполняется водой. От этого конус, который планируется делать из очень легкого и прочного материала - кевлара, приобретает вес. Гашение взрывной волны происходит за счет рассеивания энергии взрыва в жидкости, находящейся в комплексе", - пояснила подполковник внутренней службы, доцент кафедры организации службы, надзора и правового обеспечения университета Елена Пасовец.
На случай, если мощность взрывного устройства будет столь значительна, что приподнимет защитный колпак, в его нижней части предусмотрена "юбка", которая автоматически опустится и направит осколки вниз, минимизируя опасность для окружающих. "Кроме того, конус будет оснащен радиоблокатором, который не даст пройти сигналу, активирующему взрывное устройство, и верхним отверстием - через него при помощи специальных приспособлений спецслужбы смогут изучить и при необходимости обезвредить опасный предмет", - пояснила Е.Пасовец.
Предполагается, что этот комплекс смогут использовать непрофессионалы, например сотрудники метро или промышленных предприятий, что позволит выиграть время, чтобы увести людей из зоны риска.
Разработчики полагают, что устройство также может применяться превентивно, например, во время массовых гуляний. "Блокиратор будет прерывать радиосигнал, призванный активировать взрывное устройство, которое может быть замаскировано и не привлечь внимания", - пояснили они.
Разработка уже запатентована. Сейчас авторы проекта разрабатывают технологическую документацию и ищут инвестора.
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