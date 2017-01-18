Второй бортовой самописец разбившегося 16 января недалеко от аэропорта Манас грузового "Боинга" турецкой авиакомпании найден на месте происшествия в среду днем, сообщил "Интерфаксу" министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов.

"У такого типа самолетов два "черных ящика". Один был найден вчера, второй - сегодня", - сказал К.Боронов.

Он сообщил, что на месте крушения "Боинга" работают специалисты Международного авиационного комитета в тесном взаимодействии с киргизской стороной.

Накануне в пресс-службе правительства Киргизии "Интерфаксу" сообщили об обнаружении второго "черного ящика", однако позднее назвали это заявление ошибочным, уточнив, что найден только первый "черный ящик". В пресс-службе пояснили, что найденный в день катастрофы объект оказался не бортовым самописцем, а "фрагментом самолетной техники, схожим с "черным ящиком"".

Ранее сообщалось, что расшифровкой "черных ящиков" разбившегося "Боинга" будут заниматься в Международном авиационном комитете. Министр транспорта и дорог Киргизии Жамшуитбег Калилов заявил журналистам, что "ящики для расшифровки будут переданы работникам Международного авиационного комитета, это будет происходить в Москве".

Министр не уточнил, в каком состоянии находятся "черные ящики" разбившегося Боинга.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.