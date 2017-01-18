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СНГ 18.01.2017 12:59

Президент Украины 24 января отправляется с визитом в Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко посетит 24 января с официальным визитом Финляндию, сообщает сайт главы финского государства.

"Президент Украины Петр Порошенко совершит официальный визит в Финляндию во вторник, 24 января 2017 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации, президент Украины обсудит с президентом Финляндии Саули Нийнисте отношения между двумя странами, ситуацию на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

"Кроме того, они обменяются мнениями относительно отношений между Украиной и ЕС, а также актуальные международные вопросы, такие как безопасность в Балтийском регионе и проблемы Арктики", - говорится в сообщении.

Согласно информации, запланированы встречи главы украинского государства с премьером Финляндии и спикером финского парламента.

Ожидается, что в рамках визита будет подписан Меморандум о сотрудничестве между Украиной и Финляндией в энергетическом секторе.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", 23 января П.Порошенко также посетит с визитом Эстонию.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ФИНЛЯНДИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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