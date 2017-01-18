Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9302 RUR   0.0304 GBR   2.2269 TRY   0.479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.48 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 20 Янв 21 Янв

СНГ 18.01.2017 13:00

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ "Николай Фильченков", идущий с грузом в Сирию

Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков", направляясь с грузом в Сирию, в среду проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль, вышедший из Новороссийска, направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Это уже третий БДК ВМФ России, который отправляется в поход в Сирию в этом году. Ранее в январе туда направились БДК Балтийского флота "Королев" и БДК "Александр Шабалин".

Через черноморские проливы в Средиземноморье в среду также проследовал вспомогательный корабль Черноморского флота "ПМ-138", который является плавучей мастерской.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ России участвуют в операции по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОРАБЛЬ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, СИРИЯ


Похожие новости


Первый после инцидента с Су-24 корабль ВМФ России прошел через турецкие проливы - СМИ Российский десантный корабль прошел через турецкие проливы в Средиземноморье - СМИ Десантный корабль ВМФ России проследовал через проливы в Средиземноморье - СМИ Ракетный корабль Каспийской флотилии проведет артиллерийские стрельбы Израиль не пустил российский корабль в порт Хайфы, чтобы не злить США - газета Новый российский пилотируемый корабль сможет летать к Луне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]