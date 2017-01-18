Большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков", направляясь с грузом в Сирию, в среду проследовал через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря, сообщили турецкие информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

По утверждению стамбульских сайтов, корабль, вышедший из Новороссийска, направляется в сирийский порт Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Это уже третий БДК ВМФ России, который отправляется в поход в Сирию в этом году. Ранее в январе туда направились БДК Балтийского флота "Королев" и БДК "Александр Шабалин".

Через черноморские проливы в Средиземноморье в среду также проследовал вспомогательный корабль Черноморского флота "ПМ-138", который является плавучей мастерской.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, десантные корабли и вспомогательные суда ВМФ России участвуют в операции по доставке боеприпасов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией и сирийской правительственной армии, ведущей бои с исламистами, в том числе с так называемым "Исламским государством" (террористическая организация, запрещенная в РФ).