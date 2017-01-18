Органы занятости в Азербайджане содействовали в 2016 году трудоустройству свыше 56,6 тыс. человек – глава Минтруда

Органы занятности Минтруда и социальной защиты Азербайджана обеспечили в 2016 году работой более 56,6 тыс. человек, заявил глава ведомства Салим Муслимов.
«Органы занятности министерства обеспечили в 2016 году работой 56,631 тыс. человек, что в 2 раза больше по сравнению с 2015 годом. При этом из общего числа трудоустроенных 20,475 тыс. человек являются молодежью»,- сказал С.Муслимов на заседании коллегии министерства.
По его словам, Минтруда также в 2016 году приступило к реализации указа президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в области обеспечения самозанятости населения».
Министр отметил, что в рамках этой программы безработные и находящиеся в поисках жители 76 районов и городов Азербайджана были привлечены к двухмесячным тренингам по ведению бизнеса. «С ноября 2016 года начался процесс оценки завершивших тренинги лиц. Бизнес-планы 600 человек были признаны, как успешные, и им выданы сертификаты. Для реализации их бизнес-планов в ближайшие дни будет оказана поддержка, путем выдачи товаров и материалов»,- сказал С.Муслимов.
Глава Минтруда добавил, что в 2016 году 1,147 тыс. человек также были привлечены к оплачиваемым общественным работам.
Кроме того, по словам С.Муслимова, министерство продолжает работы по организации курсов специального образования с целью повышения конкурентоспособности на рынке труда.
«К подобным курсам в 2016 году было привлечено 3,702 тыс. человек, в том числе 3,352 тыс. человек по линии органов занятности, 350 - профессионально-реабилитационным центром для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них 500 человек инвалиды»,- подчеркнул он.
Министр добавил, что в настоящее время в Баку, Нахчыване и Гёйчае функционируют Центр профессионального обучения. Планируется сдача в эксплуатацию аналогичного центра в Гяндже.
Ф.Исазаде
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