На форуме в Давосе выступит женский оркестр из Афганистана

Первый женский оркестр Афганистана готовится сыграть для участников Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, сообщают в среду западные СМИ.
Оркестр "Зохра", который состоит из 35 участниц в возрасте от 13 до 20 лет, выступит перед 3 тыс. директоров и политиков со всего мира в четверг и в пятницу.
СМИ отмечают, что для многих участниц оркестра, решение выступать зачастую связно с риском, так как в Афганистане существуют жесткие нормы поведения в обществе, которые ограничивают женщин от каких-либо публичных выступлений.
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