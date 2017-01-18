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Дальнее зарубежье 18.01.2017 14:14

На форуме в Давосе выступит женский оркестр из Афганистана

Первый женский оркестр Афганистана готовится сыграть для участников Всемирного экономического форума, который проходит в швейцарском Давосе, сообщают в среду западные СМИ.

Оркестр "Зохра", который состоит из 35 участниц в возрасте от 13 до 20 лет, выступит перед 3 тыс. директоров и политиков со всего мира в четверг и в пятницу.

СМИ отмечают, что для многих участниц оркестра, решение выступать зачастую связно с риском, так как в Афганистане существуют жесткие нормы поведения в обществе, которые ограничивают женщин от каких-либо публичных выступлений.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ДАВОС, ЖЕНЩИНЫ, ОРКЕСТР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]