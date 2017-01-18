Свыше 50 человек погибли и не менее 120 получили ранения в результате бомбардировки ВВС Нигерии лагеря для внутренне перемещенных лиц в городке Рэнне, говорится в сообщении представительства международной организации "Врачи без границ", переданном в среду в Интерфакс".
"Это шокирующее и неприемлемое крупномасштабное нападение на уязвимых людей, которым и прежде пришлось спасаться от жестокого насилия", - заявил операционный директор "Врачи без границ" доктор Жан Клеман Каброль.
"Необходимо обеспечить безопасность гражданских лиц. Мы настоятельно призываем стороны конфликта обеспечить упрощенную процедуру медицинской эвакуации, как по воздуху, так и по земле, пострадавших, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи", - подчеркнул Ж.-М.Каброль, слова которого приводятся в сообщении гуманитарной организации.
По словам операционного директора, в настоящее время сотрудники "Врачи без границ" оказывают неотложную помощь раненым в клинике организации в Рэнне. К лечению эвакуированных пациентов готовятся другие бригады медиков и хирургов "Врачи без границ" в регионе.
"Врачи без границ" начали работать в Нигерии в 1971 году. Это одна из немногих организаций, до сих пор имеющих возможность работать в труднодоступных районах страны.
Накануне ВВС Нигерии нанесли по ошибке удар по лагерю беженцев на северо-востоке страны. Инцидент произошел утром в районе городка Рэнн, штат Борно, где действуют боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам".
По данным СМИ, лагерь подвергся бомбардировке в момент, когда сотрудники гуманитарных служб раздавали продовольствие его обитателям.
Международного Комитета Красного Креста сообщил в среду, что в результате авиаудара по лагерю беженцев в Нигерии шесть волонтеров МККК погибли и 13 получили ранения.
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