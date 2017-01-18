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Дальнее зарубежье 18.01.2017 14:29

США перебрасывают в Японию новейшие истребители F-35

Командование США приступило к отправке на территорию Японии истребителей F-35, построенных с применением технологии невидимости "стелс", сообщают в среду японские СМИ.

Это первый случай, когда США размещают эти новейшие истребители за пределами страны, уточняют СМИ.

Первые два F-35 прибыли в среду на авиабазу в районе Ивакуни, расположенной в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю.

Ожидается, что всего на базу перебросят 16 истребителей F-35, которые должны заменить истребители-бомбардировщики F/А-18 и штурмовики AV-8.

В будущем также планируется разместить F-35 на базе у города Сасэбо в префектуре Нагасаки (остров Кюсю), а также отрабатывать полеты на этих самолетах в районе Окинавы.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]