США перебрасывают в Японию новейшие истребители F-35

Командование США приступило к отправке на территорию Японии истребителей F-35, построенных с применением технологии невидимости "стелс", сообщают в среду японские СМИ.

Это первый случай, когда США размещают эти новейшие истребители за пределами страны, уточняют СМИ.

Первые два F-35 прибыли в среду на авиабазу в районе Ивакуни, расположенной в префектуре Ямагути на юго-западе острова Хонсю.

Ожидается, что всего на базу перебросят 16 истребителей F-35, которые должны заменить истребители-бомбардировщики F/А-18 и штурмовики AV-8.

В будущем также планируется разместить F-35 на базе у города Сасэбо в префектуре Нагасаки (остров Кюсю), а также отрабатывать полеты на этих самолетах в районе Окинавы.