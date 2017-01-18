Американцы не одобряют Twitter Трампа - опрос

Более двух третей американцев, участвовавших в опросе The Wall Street Journal/NBC News, считают активное использование микроблога Twitter для общения избранного президента США Дональда Трампа с нацией и миром неудачным решением.

Как пишет WSJ, 69% опрошенных согласились с утверждением, что "такие сообщения без тщательной проверки могут в одно мгновение привести к непреднамеренным серьезным последствиям". При этом о такой практике неодобрительно отозвались 47% республиканцев, около 66% независимых избирателей и 89% демократов.

Лишь 26% респондентов положительно отозвались об активности будущего президента в Twitter, поскольку "она позволяет президенту напрямую общаться с людьми без промедления". Среди республиканцев этот показатель существенно выше - 46%.

В целом подход Д.Трампа к общению в социальных сетях не приветствуют все возрастные группы, на удивление высокой была доля молодых американцев (от 18 до 34 лет), отрицательно отозвавшихся о Twitter будущего президента - 76%.

Практические каждое утро Д.Трамп публикует несколько коротких сообщений в Twitter на самые разные темы - от здравоохранения и внешней политики до критики телешоу Saturday Night Live, в котором пародируется его образ.

Опрос проводился 12-15 января, выборка - 1000 взрослых американцев (18 лет и старше), погрешность - плюс-минус 3,1 процентного пункта.