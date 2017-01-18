В Италии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал РАИ24.
Подземные толчки ощущались и в Риме.
По данным телеканала, землетрясение затронуло области Италии Лацио и Абруццо.
Эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.
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