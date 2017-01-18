В Италии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал РАИ24.

Подземные толчки ощущались и в Риме.

По данным телеканала, землетрясение затронуло области Италии Лацио и Абруццо.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.