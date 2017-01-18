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Дальнее зарубежье 18.01.2017 13:48

В Италии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду утром в центральной Италии, сообщает итальянский телеканал РАИ24.

Подземные толчки ощущались и в Риме.

По данным телеканала, землетрясение затронуло области Италии Лацио и Абруццо.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км к юго-западу от города Асколи-Пичено. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Информации о разрушениях и жертвах пока не поступало.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]