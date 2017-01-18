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Дальнее зарубежье 18.01.2017 15:03

Парламентские выборы в Германии запланированы на конец сентября - СМИ

В правительстве Германии предложили провести выборы в Бундестаг 24 сентября 2017 года, пишет в среду германская газета "Бильд".

В соответствии с законодательством страны, окончательное решение по дате проведения парламентских выборов принимается президентом ФРГ.

Таким образом, выбранную дату выборов в Бундестаг должен подтвердить нынешний глава государства Йоахим Гаук, отмечает издание.

Предложение германского правительства уже нашло поддержку у представителей практически всех федеральных земель ФРГ, отмечает "Бильд".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БУНДЕСТАГ, ВЫБОРЫ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]