Парламентские выборы в Германии запланированы на конец сентября - СМИ

В правительстве Германии предложили провести выборы в Бундестаг 24 сентября 2017 года, пишет в среду германская газета "Бильд".

В соответствии с законодательством страны, окончательное решение по дате проведения парламентских выборов принимается президентом ФРГ.

Таким образом, выбранную дату выборов в Бундестаг должен подтвердить нынешний глава государства Йоахим Гаук, отмечает издание.

Предложение германского правительства уже нашло поддержку у представителей практически всех федеральных земель ФРГ, отмечает "Бильд".