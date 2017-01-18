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Регион 18.01.2017 14:42

Турецкие власти удалили с площади города Диярбакыра статую человекобыка, что вызвало недовольство общины ассирийцев

Администрация турецкого города Диярбакыр убрали скульптуру крылатого человекобыка (Ламассу) - персонажа ассирийской мифологии - с площади перед зданием городского совета, сообщает в среду арабское издание "Аль-Масдар".

Ассирийская община, представители которой в большем числе проживают в Диярбакыре, выразила недовольство действиями городского управления.

В частности, член парламента депутат от Демократической партии народов (ДПН) ассирийка Эроль Дора подняла в парламенте вопрос о статуе. Она направила запрос главе МВД запрос с просьбой объяснить, по какой причине убрали статую и куда ее увезли, однако ответа пока не получила.

Скульптура Ламассу была воздвигнута силами ДПН, в рядах которой состоит много ассирийцев.

Ранее правительство Турции назначило новую администрацию Диярбакыра в рамках чрезвычайного положения, введенного Анкарой после попытки военного переворота в июле прошлого года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АССИРИЙЦЫ, СТАТУЯ, КОНФЛИКТ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]