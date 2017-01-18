В Азербайджане предлагается снять запрет на ввоз глазной роговицы для трансплантации

В Азербайджане предлагается создать банк глазных трансплантантов, а также законодательство разрешить ввоз глазной роговицы для трансплантации.
«В Азербайджане в очереди на операцию по пересадке глазной роговицы, в настоящее время, стоят 2,987 тыс. человек», - заявил директор Национального офтальмологического центра имени Зарифы Алиевой Эльман Гасымов в среду на заседании парламентского комитета по медицине.
По его словам, эти люди нуждаются в срочной пересадке роговицы.
«Но дело в том, что существует запрет на ввоз в Азербайджан глазных трансплантантов, в том числе и роговицы. В результате, теряется драгоценное время, необходимое для того, чтобы вернуть инвалидов к нормальной полноценной жизни. Чем раньше им сделать операцию по пересадке роговицы, тем больше вероятность успешного результата. Иначе высока вероятность, что человек полностью ослепнет», - отметил Э.Гасымов.
Он предложил парламентариям принять закон, разрешающий ввоз в страну глазных трансплантантов.
«Можно принять закон, согласно которому глазные роговицы ввозились бы в страну в качестве лекарственных препаратов с тем, чтобы их затем бесплатно пересаживали пациентам. Ситуация усугубляется тем, что роговицы можно хранить лишь в течение трех-четырех дней», - отметил директор центра.
По его словам, в Центре имеются все условия для проведения операций по пересадке глазных трансплантантов.
«Необходимо поднять вопрос создания в Азербайджане банка глазных трансплантантов. Но этот процесс потребует времени и финансов, поэтому, в первую очередь, необходимо законодательно снять ограничения на ввоз роговицы», - заявил председатель парламентского комитета по медицине Ахлиман Амирасланов.
По его словам, в этом вопросе в законодательстве имеются пустоты, которые необходимо решать.
Р.Бабаев
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