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Финансы 18.01.2017 14:28

Объем операций с платежными картами МБА в 2016г превысил 4 млрд манатов

Платежными картами, эмитированными Международным банком Азербайджана (МБА) в 2016 году совершено 28 млн 427,115 тыс. операций совокупным объемом более 4 млрд манатов.

"В 2016 году по картам, эмитированным МБА, проведено 28 млн 427,115 тыс. операций совокупным объемом свыше 4 млрд. манатов", - отмечается в сообщении банка.

На начало 2017 года число активных карт МБА составляет 1 млн 308,384 тыс. единиц.

"Сеть банкоматов МБА насчитывает 763 единицы, число POS-терминалов банка, установленных в различных торгово-сервисных пунктах, достигло 11,3 тыс. единиц", - подчеркивается в пресс-релизе.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Основным акционером банка является министерство финансов (54,96%). Еще одним крупным акционером является государственное ЗАО "Аграркредит" (27,26%).

А.Азизов

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Тэги: МБА, КАРТЫ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]