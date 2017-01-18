Системы занятности и назначения пособий по безработице в Азербайджане в 2017 году будут автоматизированы – министр

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана завершит в 2017 году работы по автоматизации услуг, связанных со службой занятности и системой пособий по безработице, заявил глава ведомства Салим Муслимов.

«Сейчас ведутся работы по автоматизации услуг по службе занятности и системы пособий по безработице. Эти работы находятся на стадии завершения. Новая электронная система позволит эффективно и оперативно обеспечить безработных и ищущих работу граждан соответствующей работой, а также удовлетворить требования трудового рынка в рабочей силе», - отметил С.Муслимов на заседании коллегии Минтруда.

Он подчеркнул, что в настоящее время Минтруда применяет более 30 видов электронных услуг.

Ф.Исазаде