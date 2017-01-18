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Социум 18.01.2017 14:39

Системы занятности и назначения пособий по безработице в Азербайджане в 2017 году будут автоматизированы – министр

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана завершит в 2017 году работы по автоматизации услуг, связанных со службой занятности и системой пособий по безработице, заявил глава ведомства Салим Муслимов.

«Сейчас ведутся работы по автоматизации услуг по службе занятности и системы пособий по безработице. Эти работы находятся на стадии завершения. Новая электронная система позволит эффективно и оперативно обеспечить безработных и ищущих работу граждан соответствующей работой, а также удовлетворить требования трудового рынка в рабочей силе», - отметил С.Муслимов на заседании коллегии Минтруда.

Он подчеркнул, что в настоящее время Минтруда применяет более 30 видов электронных услуг.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИНТРУДА, УСЛУГИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]