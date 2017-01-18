Системы занятности и назначения пособий по безработице в Азербайджане в 2017 году будут автоматизированы – министр

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана завершит в 2017 году работы по автоматизации услуг, связанных со службой занятности и системой пособий по безработице, заявил глава ведомства Салим Муслимов.
«Сейчас ведутся работы по автоматизации услуг по службе занятности и системы пособий по безработице. Эти работы находятся на стадии завершения. Новая электронная система позволит эффективно и оперативно обеспечить безработных и ищущих работу граждан соответствующей работой, а также удовлетворить требования трудового рынка в рабочей силе», - отметил С.Муслимов на заседании коллегии Минтруда.
Он подчеркнул, что в настоящее время Минтруда применяет более 30 видов электронных услуг.
Ф.Исазаде
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 50 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Люксембурга
Азербайджан рассчитывает на инвестиции ИБР в создание промпарков и зон
ИБР поможет Азербайджану подготовить правовую базу для исламского финансирования
ГТК Азербайджана выявил факты занижения компанией Aksesuar реальной стоимости импортных товаров
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Байден обвиняет Россию в намерении разрушить "мировой либеральный порядок"
Саудовская Аравия и Катар смогут принять участие в переговорах по Сирии, как только прекратят поддерживать террористов, считают в Дамаске
Молдавские политики правого толка обвиняют президента в предательстве национальных интересов
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии