Молдавские политики правого толка обвиняют президента в предательстве национальных интересов

Политики правого толка Молдавии заявили, что президент страны Игорь Додон предает интересы своей страны.

Так, председатель Партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду, комментируя итоги официального визита И.Додона в Москву, подвергла жесткой критике заявления И.Додона в Москве о намерении денонсировать Соглашение об ассоциации Молдавии с Евросоюзом.

Она написала на своей странице в соцсети "Facebook", что "вместо борьбы с олигархом Владом Плахотнюком и созданной им коррумпированной системы, И.Додон решил бороться с Соглашением об ассоциации".

"Оно уже принесло положительные эффекты для всех нас и еще многие перемены к лучшему мы ощутим в будущем. А коррупция, бедность, миграция были задолго до Соглашения. Именно они беспокоят граждан и решением этих проблем должен заниматься глава государства", - считает бывшая соперница И.Додона во втором туре президентских выборов.

По ее словам, исполнительный координатор правящей в Молдавии коалиции В.Плахотнюк, в свою очередь, "одержим идеей стать национальным героем и главным защитником европейского вектора".

"Этот цирк, которые они разыгрывают на наших глазах, нам еще дорого обойдется", - считает М.Санду.

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу сравнил И.Додона и руководство РФ и непризнанной Молдавской Приднестровской республики "с русской тройкой, мчащейся в одном направлении".

Он считает, что "Россия продвигает свои интересы через И.Додона, который при ее финансовой поддержке стал президентом".

"Москва не дремлет и слезам не верит. Она работает кропотливо и терпеливо с единственной целью - восстановить СССР в другой форме. С другой стороны, она стремится скомпрометировать и разрушить Евросоюз, чтобы отбить охоту у тех, кто выбирает ЕС, а не РФ, и кто хочет объединения с Румынией", - заявил М.Гимпу журналистам в среду.

Председатель Европейской народной партии Молдавии Юрий Лянкэ признался, что ожидал от И.Додона на совместной конференции с В.Путиным заявлений об аннулировании экономических ограничений для молдавской винодельческой продукции, упрощении условий для молдавских мигрантов или объявления о крупных инфраструктурных проектах, в которых бы Россия поддержала Молдову, но "был сильно разочарован".

"Как оказалось, президент хочет отменить Соглашение об ассоциации с ЕС. Это означает аннулировать и следующие достижения: около 1 млн граждан Молдавии смогли ездить в ЕС без виз; более 1,2 млрд евро молдавского экспорта на рынки ЕС в 2016 г.; более 2,5 млрд. леев ежегодно в рамках проектов по оказанию помощи в Молдове - от детсадов до индустриальных холодильников для фермеров", - написал в социальных сетях Ю.Лянкэ, во время премьерства которого были подписаны Соглашения об ассоциации и о либерализации визового режима со странами ЕС.

Он подчеркнул, что "Игоря Додона необходимо остановить, причем дважды: сейчас и на парламентских выборах в 2018 году".

Как сообщалось, накануне исполнительный координатор правящей в Молдавии коалиции, председатель правящей Демократической партии, Влад Плахотнюк категорически опроверг утверждения И.Додона о том, что Кишинев намерен расторгнуть Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом он написал во вторник вечером на своей странице в "Facebook", комментируя заявления И.Додона по этому поводу.

"Мы не только будем блокировать любые попытки денонсации Соглашения об ассоциации, но и ускорим процесс его внедрения, чтобы блага от реализации документа почувствовало как можно больше людей. Соглашение хорошее, дало и будет давать плоды", - заявил В.Плахотнюк.

Он подчеркнул, что "у Молдовы есть один вектор внешней политики - европейский вектор".

Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник в ходе своего официального визита в Москву, что Соглашение об ассоциации с ЕС "может быть расторгнуто после парламентских выборов".

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения и считаю, что оно для Молдовы никаких плюсов не дало. Молдова потеряла российский рынок и, как это ни странно, объемы экспорта в ЕС тоже упали. То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал Додон.