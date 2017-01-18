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Это интересно 18.01.2017 15:00

Стоимость всей жилой недвижимости в Великобритании оценена в 6,8 трлн фунтов

Цена всех домов в Великобритании за последние три года выросла на 1,5 трлн фунтов стерлингов и составляет 6,8 трлн фунтов ($8,4 трлн), пишет Financial Times со ссылкой на исследование риелторской компании Savills.

Это в 3,7 раза больше, чем объем британской экономики, и в 1,5 раза больше капитализации всех компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже.

В 2001 году стоимость жилой недвижимости в Великобритании превышала объем ВВП в 1,6 раза, в 2007 году - в 3,3 раза.

Впрочем, в ближайшее время эксперты ожидают замедления роста стоимости домов на фоне решения Великобритании покинуть ЕС и ограничений на выдачу ипотечных кредитов.

"В последние три года стоимость жилья сильно выросла благодаря низким ставкам по кредитам и высокому уровню потребдоверия, - говорит глава отдела исследований рынка жилья Savills Лушан Кук. - Однако ничего подобного не ожидается в ближайшие три-пять лет".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]