Саудовская Аравия и Катар смогут принять участие в переговорах по Сирии, как только прекратят поддерживать террористов, считают в Дамаске

Участие Саудовской Аравии и Катара в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии будет рассмотрено, как только они перестанут поддерживать боевиков, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мекдак, отвергнув участие представителей этих стран на предстоящих переговорах.

"Когда Катар и Саудовская Аравия прекратят поддержку терроризма, мы обсудим вопрос их участия в переговорах", - цитирует слова Ф.Мекдака межарабский спутниковый телеканал "Аль-Майядин".

По инициативе России, Турции и Ирана на 23 января в Астане намечено проведение переговоров между представителями правительства Сирии и вооруженными оппозиционными группами, которые 29 декабря подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Переговоры в Астане рассматриваются как подготовительный этап к полноформатным межсирийским переговорам, проведение которых запланировано на 8 февраля в Женеве под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.