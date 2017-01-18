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Дальнее зарубежье 18.01.2017 15:48

Саудовская Аравия и Катар смогут принять участие в переговорах по Сирии, как только прекратят поддерживать террористов, считают в Дамаске

Участие Саудовской Аравии и Катара в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии будет рассмотрено, как только они перестанут поддерживать боевиков, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мекдак, отвергнув участие представителей этих стран на предстоящих переговорах.

"Когда Катар и Саудовская Аравия прекратят поддержку терроризма, мы обсудим вопрос их участия в переговорах", - цитирует слова Ф.Мекдака межарабский спутниковый телеканал "Аль-Майядин".

По инициативе России, Турции и Ирана на 23 января в Астане намечено проведение переговоров между представителями правительства Сирии и вооруженными оппозиционными группами, которые 29 декабря подписали соглашение о прекращении боевых действий.

Переговоры в Астане рассматриваются как подготовительный этап к полноформатным межсирийским переговорам, проведение которых запланировано на 8 февраля в Женеве под эгидой спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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Тэги: СИРИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]