ИБР поможет Азербайджану подготовить правовую базу для исламского финансирования

Правительство Азербайджана и Исламский банк развития (ИБР) подписали в среду грантовое соглашение о технической поддержке в подготовке правовой базы для исламского финансирования, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Соглашение подписано на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и миссии ИБР во главе с вице-президентом банка Сайедом Ага в Баку.

Соглашение предполагает анализ действующего банковского законодательства, изучение возможностей применения исламского банкинга в стране, подготовку соответствующих предложений.

А.Ахундов