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Финансы 18.01.2017 15:41

ИБР поможет Азербайджану подготовить правовую базу для исламского финансирования

Правительство Азербайджана и Исламский банк развития (ИБР) подписали в среду грантовое соглашение о технической поддержке в подготовке правовой базы для исламского финансирования, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Соглашение подписано на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и миссии ИБР во главе с вице-президентом банка Сайедом Ага в Баку.

Соглашение предполагает анализ действующего банковского законодательства, изучение возможностей применения исламского банкинга в стране, подготовку соответствующих предложений.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИБР, ГРАНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]