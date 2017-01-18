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Бизнес и законодательство 18.01.2017 15:46

Азербайджан рассчитывает на инвестиции ИБР в создание промпарков и зон

Азербайджан предложил Исламскому банку развития (ИБР) инвестировать в проекты создания промышленных парков и зон, производства стройматериалов, металлургии, производства машин и оборудования, химическую промышленность.

Такое предложение сделал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на встрече с миссией ИБР во главе с вице-президентом банка Сайедом Ага в Баку, отмечается в сообщении ведомства.

«Азербайджан готов к активному сотрудничеству с ИБР. Важны инвестиции ИБР в реальный сектор экономики Азербайджана, прямое финансирование крупных предприятий, участие в акционерном капитале», - сказал Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что ИБР до сих пор инвестировал в 18 проектов в Азербайджане около $1 млрд, из которых 14 проектов уже завершены, реализация четырех продолжается.

С.Ага отметил, что ИБР продолжит активно участвовать в проектах в Азербайджане.

А.Ахундов

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Тэги: ИБР, ИНВЕСТИЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]