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Дальнее зарубежье 18.01.2017 17:01

В Бразилии шахта Samarco, где в 2015 году произошла крупная катастрофа, может заработать через два месяца

Железорудная шахта, принадлежащая бразильской компании Samarco Mineracao SA и закрытая в 2015 году в связи с прорывом дамбы, в результате которого погибли 19 человек, может возобновить работу в течение двух месяцев, заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Бразилии Фернанду Коэльо Фильо на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Samarco возобновит работу, решив все стоящие перед ней экологические и юридические проблемы.

Материнские компании Samarco, BHP Billiton и Vale, не прокомментировали заявление министра. Сама Samarco ожидает возобновления работы шахты во втором полугодии 2017 года.

Две плотины хвостохранилищ рядом с принадлежащей Samarco шахтой Fundao прорвало 5 ноября 2015 года, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Ближайший к прорыву населенный пункт оказался практически весь затоплен потоками грязи.

По данным ООН, вода, хлынувшая сквозь прорванную плотину, была токсичной. При этом компании, контролирующие шахту, это отрицают. Загрязненная вода и грязь по реке Риу-Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, попали в Атлантический океан. По мнению ряда экспертов, на устранение всех последствий может потребоваться несколько десятков лет.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, SAMARCO, ШАХТА, РАБОТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]