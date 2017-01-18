В Бразилии шахта Samarco, где в 2015 году произошла крупная катастрофа, может заработать через два месяца

Железорудная шахта, принадлежащая бразильской компании Samarco Mineracao SA и закрытая в 2015 году в связи с прорывом дамбы, в результате которого погибли 19 человек, может возобновить работу в течение двух месяцев, заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Бразилии Фернанду Коэльо Фильо на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, Samarco возобновит работу, решив все стоящие перед ней экологические и юридические проблемы.

Материнские компании Samarco, BHP Billiton и Vale, не прокомментировали заявление министра. Сама Samarco ожидает возобновления работы шахты во втором полугодии 2017 года.

Две плотины хвостохранилищ рядом с принадлежащей Samarco шахтой Fundao прорвало 5 ноября 2015 года, катастрофа стала крупнейшей в истории горнодобывающей отрасли Бразилии. Ближайший к прорыву населенный пункт оказался практически весь затоплен потоками грязи.

По данным ООН, вода, хлынувшая сквозь прорванную плотину, была токсичной. При этом компании, контролирующие шахту, это отрицают. Загрязненная вода и грязь по реке Риу-Досе, которая является основным источником пресной воды для жителей региона, попали в Атлантический океан. По мнению ряда экспертов, на устранение всех последствий может потребоваться несколько десятков лет.