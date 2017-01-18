В Лондоне зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Власти Лондона объявили в среду о повышенном уровне загрязнения воздуха в городе, сообщает британская газета "Индепендент".

"Загрязненный воздух в Лондоне стал чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - сказал мэр Лондона Садик Хан.

"Предельно высокий" уровень загрязнения воздуха зафиксирован в среду в центральных районах Лондона, в частности, в Вестминстерском аббатстве.

По информации столичной метеорологической службы, ситуация должна улучшиться к пятнице.