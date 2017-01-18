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Дальнее зарубежье 18.01.2017 16:41

В Лондоне зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

Власти Лондона объявили в среду о повышенном уровне загрязнения воздуха в городе, сообщает британская газета "Индепендент".

"Загрязненный воздух в Лондоне стал чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - сказал мэр Лондона Садик Хан.

"Предельно высокий" уровень загрязнения воздуха зафиксирован в среду в центральных районах Лондона, в частности, в Вестминстерском аббатстве.

По информации столичной метеорологической службы, ситуация должна улучшиться к пятнице.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ВОЗДУХ, ЗАГРЯЗНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]