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Дальнее зарубежье 18.01.2017 17:16

Военнослужащие НАТО примут участие в военных учениях в Эстонии

Военнослужащие НАТО, которые будут размещены в Эстонии, примут участие в крупнейших военных учениях в этой стране "Весенний шторм".

Как сообщил в среду "Интерфаксу" начальник отдела прессы Сил обороны капитан Арво Йыэсалу (Arvo Joesalu), основной контингент боевой группы в составе батальона НАТО, состоящий из военнослужащих Великобритании и Франции, начнет прибывать весной.

"Они примут участие в мае в учениях "Весенний шторм", офицеры для работ по приему уже находятся в Эстонии", - сообщил представитель Сил обороны.

Он отметил также, что входящие в состав батальона военнослужащие Дании прибудут в Эстонию в будущем году.

Боевая группа НАТО разместится в военном городке в Тапа (Tapa) и будет действовать совместно с первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.

Она прибывает вместе с тяжелым вооружением. Так, 800 солдат Великобритании прибудут вместе с танками Challenger 2, боевыми машинами пехоты Warrior и беспилотными летательными аппаратами.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]