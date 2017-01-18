Военнослужащие НАТО примут участие в военных учениях в Эстонии

Военнослужащие НАТО, которые будут размещены в Эстонии, примут участие в крупнейших военных учениях в этой стране "Весенний шторм".

Как сообщил в среду "Интерфаксу" начальник отдела прессы Сил обороны капитан Арво Йыэсалу (Arvo Joesalu), основной контингент боевой группы в составе батальона НАТО, состоящий из военнослужащих Великобритании и Франции, начнет прибывать весной.

"Они примут участие в мае в учениях "Весенний шторм", офицеры для работ по приему уже находятся в Эстонии", - сообщил представитель Сил обороны.

Он отметил также, что входящие в состав батальона военнослужащие Дании прибудут в Эстонию в будущем году.

Боевая группа НАТО разместится в военном городке в Тапа (Tapa) и будет действовать совместно с первой пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.

Она прибывает вместе с тяжелым вооружением. Так, 800 солдат Великобритании прибудут вместе с танками Challenger 2, боевыми машинами пехоты Warrior и беспилотными летательными аппаратами.

Решение о размещении международных батальонов НАТО в странах Балтии и Польше было принято на Варшавском саммите НАТО в июле прошлого года.