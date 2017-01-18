Украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на привлечении Красного Креста к процессу обмена пленными в Донбассе

Дата и время проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе еще согласовываются, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.
"Сегодня скайп-конференция гуманитарной подгруппы не состоялась. Кратко по видеосвязи пообщались с координатором (от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе - ИФ) Тони Фришем, он проинформировал, что конференция состоится на следующей неделе, дату и время сейчас согласовывают со всеми участниками", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду.
По ее словам, очень важно, чтобы это "был конструктивный диалог, и удалось разблокировать вопрос освобождения заложников".
"Украинская сторона настроена именно так - на конструктив и поиск компромисса. Будем настаивать на привлечении МККК (Международный комитет Красного Креста - ИФ) к процессу поиска пропавших без вести и освобождению заложников, ведь эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой тяжелой сфере", - подчеркнула И.Геращенко.
16 января И.Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске сообщила, что 18 января должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса обмена пленными.
Позже, 17 января, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена на следующую неделю
Порошенко и Алиев проводят переговоры в Давосе
Алиев провел встречу с главой концерна «Statoil»
Чехия готова участвовать в реконструкции нефтегазовых объектов в Азербайджане - министр
Руководство ГПС и ГТК Азербайджана инспектировало процедуры прохождения границы с Россией
Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов
Парламент Азербайджана на весенней сессии рассмотрит законопроект «О кинематографии»
В рамках второго проекта доступного жилья в Баку планируется построить жилой комплекс как минимум на 4 тыс. квартир
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии