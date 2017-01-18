Украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на привлечении Красного Креста к процессу обмена пленными в Донбассе

Дата и время проведения видеоконференции гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе еще согласовываются, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Сегодня скайп-конференция гуманитарной подгруппы не состоялась. Кратко по видеосвязи пообщались с координатором (от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе - ИФ) Тони Фришем, он проинформировал, что конференция состоится на следующей неделе, дату и время сейчас согласовывают со всеми участниками", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в среду.

По ее словам, очень важно, чтобы это "был конструктивный диалог, и удалось разблокировать вопрос освобождения заложников".

"Украинская сторона настроена именно так - на конструктив и поиск компромисса. Будем настаивать на привлечении МККК (Международный комитет Красного Креста - ИФ) к процессу поиска пропавших без вести и освобождению заложников, ведь эта организация имеет столетний успешный опыт работы в этой тяжелой сфере", - подчеркнула И.Геращенко.

16 января И.Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы ТКГ в Минске сообщила, что 18 января должна состояться скайп-конференция по вопросам разблокирования процесса обмена пленными.

Позже, 17 января, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что скайп-конференция по вопросу освобождения заложников перенесена на следующую неделю