Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов

ЗАО «Бакинский метрополитен» с 23 января 2017 года временно закрывает I-ый вестибюль станции метро «Иншаатчылар» для входа-выхода пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.
«С 6:00 23 января 2017 года в I-ом вестибюле станции «Иншаатчылар» будет производиться замена трех эскалаторов в связи с завершением срока их эксплуатации. На период выполнения этих работ I-ый вестибюль будет временно закрыт для входа-выхода пассажиров», - отмечается в информации.
Вместе с тем, пассажиры смогут пользоваться II-ым вестибюлем станции «Иншаатчылар».
Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году.
Метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций и перевозит ежегодно 200 млн человек, ежесуточно 500 тыс. человек.
Н.Аббасова
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