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Социум 18.01.2017 16:42

Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов

ЗАО «Бакинский метрополитен» с 23 января 2017 года временно закрывает I-ый вестибюль станции метро «Иншаатчылар» для входа-выхода пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

«С 6:00 23 января 2017 года в I-ом вестибюле станции «Иншаатчылар» будет производиться замена трех эскалаторов в связи с завершением срока их эксплуатации. На период выполнения этих работ I-ый вестибюль будет временно закрыт для входа-выхода пассажиров», - отмечается в информации.

Вместе с тем, пассажиры смогут пользоваться II-ым вестибюлем станции «Иншаатчылар».

Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году.

Метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций и перевозит ежегодно 200 млн человек, ежесуточно 500 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, СТАНЦИЯ, ЭСКАЛАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]