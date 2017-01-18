Бакметрополитен с 23 января временно закрывает первый вестибюль станции «Иншаатчылар» в связи с заменой эскалаторов

ЗАО «Бакинский метрополитен» с 23 января 2017 года временно закрывает I-ый вестибюль станции метро «Иншаатчылар» для входа-выхода пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

«С 6:00 23 января 2017 года в I-ом вестибюле станции «Иншаатчылар» будет производиться замена трех эскалаторов в связи с завершением срока их эксплуатации. На период выполнения этих работ I-ый вестибюль будет временно закрыт для входа-выхода пассажиров», - отмечается в информации.

Вместе с тем, пассажиры смогут пользоваться II-ым вестибюлем станции «Иншаатчылар».

Бакинский метрополитен был введен в эксплуатацию в 1967 году.

Метрополитен состоит из двух линий и 24-х действующих станций и перевозит ежегодно 200 млн человек, ежесуточно 500 тыс. человек.

Н.Аббасова