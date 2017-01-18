Страны ОПЕК в декабре снизили нефтедобычу на 221 тыс. б/с по сравнению с ноябрем - до 33,1 млн б/с

Страны, входящие в ОПЕК, в декабре снизили среднесуточную добычу нефти на 220,9 тыс. баррелей в сутки - до 33,085 тыс. б/с, говорится в обзоре организации со ссылкой на данные вторичных источников.

Наибольшее снижение пришлось на Саудовскую Аравию (-149,3 тыс. б/с) - до 10,474 млн б/с, Нигерию (-113,5 тыс. б/с), Венесуэлу (-45,2 тыс. б/с) и Алжир (-8,7 тыс. б/с).

Остальные страны увеличивали производство нефти. Наибольшие приросты продемонстрировали Ангола (+35,6 тыс. б/с), Ирак (+42,6 тыс. б/с), Ливия (+31,3 тыс. б/с).