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Дальнее зарубежье 18.01.2017 16:46

В Израиле снос домов в арабской деревне привел к столкновению с полицией, есть жертвы

Снос домов в арабской деревне Умм аль-Хиран в Израиле привел к беспорядкам, в которых погибли один полицейский и один местный житель, сообщают в среду израильские СМИ.

Согласно заявлениям израильской полиции, погибший араб подозревался в связях с исламистами и подготовке террористической атаки.

"Террорист собирался использовать свой автомобиль для того, чтобы наехать на наряд полиции", - сказал пресс-секретарь правоохранительных органов Мики Роузенфельд, объясняя обстоятельства, при которых был убит местный житель.

Однако представители арабского населения и правозащитники отвергли версию израильской стороны о связях погибшего с исламистами, назвав его местным глубокоуважаемым учителем.

По их словам, погибший, 47-летний многодетный отец, был владельцем пяти из подлежащих сносу домов.

Деревня Умм аль-Хиран, где произошло столкновение, находится в пустыне Негев на территории Израиля. В ней проживает около 1 тыс. человек. Ввиду сложности получения разрешений на строительство для местных жителей, многие постройки в деревне нелегальны. В связи с этим власти Израиля в 2015 году приняли решение о сносе деревни для постройки израильских поселений на ее территории.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПОЛИЦИЯ, БЕДУИНЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]