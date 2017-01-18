Цены на нефть снижаются на прогнозах роста добычи в США, Brent подешевела до $54,75 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в среду на фоне высказываний ведущих игроков мировой нефтяной отрасли в Давосе, указавших на отсутствие оптимизма в отношении возможности существенного роста стоимости нефти.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:40 опустилась на $0,72 (1,3%) - до $54,75 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,75 (1,43%) - до $51,73 за баррель.
Представители нефтяной отрасли, участвующие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, полагают, что подъему цен может помешать увеличение добычи сланцевой нефти в США.
Так, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли отметили, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель.
Дальнейший рост цен ускорит этот процесс, полагает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
Подъем цен на нефть, которому будет способствовать сокращение добычи государствами ОПЕК и рядом других нефтедобывающих стран, спровоцирует существенное увеличение производства сланцевого газа в США, отмечает Ф.Бироль. "Несомненно, реакция американской сланцевой отрасли будет мощной, - заявил Ф.Бироль в интервью агентству Bloomberg. - При цене нефти в $56-$57 за баррель для многих производителей сланцевой нефти добыча снова будет иметь смысл".
Такое заявление позволяет предположить, что МЭА стало более оптимистично оценивать перспективы добычи нефти в США. В прошлом месяце агентство прогнозировало лишь незначительное увеличение производства нефти в США.
Х.аль-Фалих приветствует увеличение добычи сланцевой нефти в США, отмечая, что для удовлетворения растущего спроса в будущем потребуется задействовать все источники поставок.
Однако потенциал восстановления сланцевой отрасли, по его словам, не бесконечен.
"В последнее время в Северной Америке разрабатывались наиболее продуктивные месторождения, - заявил Х.аль-Фалих. - Однако, по мере роста спроса, компании перейдут к освоению месторождений с более трудно извлекаемыми и менее изобильными ресурсами, требующих более высоких производственных затрат. Они обнаружат, что им требуются более высокие цены на нефть".
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