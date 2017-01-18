Эстонский премьер заявляет о необходимости сохранения единства ЕС

Сохранение единства Европейского союза станет одним из главных приоритетов Эстонии во время председательства в ЕС, заявил эстонский премьер Юри Ратас (Juri Ratas).

"Одной из главных задач может стать сохранение единства Европейского союза и поддержка его способности принимать решения", - сказал премьер в среду, отвечая на вопросы депутатов парламента.

По его словам, правительство активно занимается подготовкой к руководству ЕС. "Предварительная программа деятельности будет рассмотрена кабинетом министров в марте и окончательно будет подготовлена в июне, непосредственно перед началом председательства", - сказал глава правительства.

Ю.Ратас отметил, что эта работа активно ведется с нынешним председателем Мальтой, а также Болгарией и Австрией, которые возглавят ЕС после Эстонии.

Эстония станет председателем ЕС во второй половине 2017 года. Первоначально она должна была возглавить ЕС в первой половине 2018 года, когда будет отмечаться 100-летие ее государственности. Однако в связи с выходом из ЕС Великобритании, сроки председательства были изменены.