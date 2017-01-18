Делегацию Тегерана на межсирийских переговорах в Астане может возглавить замглавы МИД Ирана Ансари - источник

Заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Джабери Ансари, возможно, будет представлять Тегеран на переговорах по Сирии в Астане 23 января, сообщил в среду агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в дипломатических кругах.

"Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари может возглавить делегацию Ирана на переговорах в Астане", - сказал собеседник агентства.

"Это пока неофициальная информация", - добавил источник.