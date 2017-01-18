Нефть WTI может стать на $10 дороже Brent из-за налогов США - эксперт

Американская нефть марки WTI, которая сейчас торгуется с дисконтом к Brent, может стать на $10 дороже североморского сорта WTI, если США одобрят обсуждаемые изменения в налогообложении импорта и экспорта, прогнозирует директор по инвестициям Andurand Capital Management Пьер Андюран.

П.Андюран повторил прогноз роста нефтяных цен до $70 за баррель в текущем году, сообщило агентство Bloomberg.

По мнению эксперта, ОПЕК захочет увидеть более быстрый рост цен, чтобы сгладить эффект от потенциальных налоговых реформ в США.

Соглашения ОПЕК и других производителей нефти о сокращении добычи будут соблюдаться примерно на 80%, считает П.Андюран.

Он уверен, что к середине 2017 года нефтяной рынок вернется к бэквордации, в условиях которой у производителей сланцевой нефти (в первую очередь, североамериканских) пропадает стимул хеджировать поставки. Ликвидация хеджевых позиций окажет поддержку ценам, добавил П.Андюран.

В ходе торгов в среду нефть WTI подешевела на 1,5%, до $51,67 за баррель, Brent - на 1,5%, до $54,64 за баррель.