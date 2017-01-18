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Дальнее зарубежье 18.01.2017 18:16

Лагард заявила о кризисе среднего класса в развитых странах

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила о кризисе среднего класса в некоторых из развитых стран, призвав мировых политиков принять меры в ответ на возросшие проявления популизма в ряде государств.

К.Лагард участвовала в заседании группы экспертов, организованном Bloomberg, в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.

В ходе заседания обсуждались, в частности, слабые перспективы занятости и низкие темпы роста доходов во многих развитых странах, а также рост популизма, отмечаемый в США и ряде европейских государств.

Она отметила, что средний класс в некоторых из развитых стран сократился в объеме при недостаточном доверии граждан и разочарованности политикой.

"При низких темпах экономического подъема, возросшего неравенства, а также повышения прозрачности, я думаю, мы имеем ингредиенты того, что можно считать кризисом среднего класса в развитых экономиках", - заявила К.Лагард.

В заключение своего выступления она отметила, что нынешний момент является подходящим для введения мировыми законодателями политических мер, которые помогут поддержать средний класс, проявляющий все больше недовольства, пишет газета The Wall Street Journal.

Среди этих мер - проведение бюджетных и структурных реформ, отметила К.Лагард.

"Однако эти меры должны быть детальными, отвечающими потребностям регионов, сфокусированными на том, что получат люди от их реализации, - заявила К.Лагард. - Это, возможно, потребует более активного распределения материального благосостояния, чем в настоящий момент".

Чрезмерное неравенство ограничивает устойчивый экономический рост, добавила она.

Еще в 2013 году К.Лагард предупреждала о растущем неравенстве в развитых странах, а также о том, что эта ситуация может привести к увеличению популистских настроений в обществе.

"Тогда мои мысли не получили поддержки, - отметила она. - Надеюсь, люди прислушаются сейчас".

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Тэги: МИР, МВФ, ЛАГАРД, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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