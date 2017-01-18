Генсек ООН надеется, что переговоры в Астане будут способствовать улучшению ситуации в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам в среду в Женеве, что готовящиеся переговоры в Астане способны сыграть положительную роль в нормализации обстановки в Сирии.

По словам А.Гутерриша, переговоры "могут привести к укреплению режима прекращения огня и к замораживанию конфликта".

Он отметил, что успех диалога в Астане "сможет помочь в создании условий для политического процесса, который необходимо возобновить в Женеве в феврале, и который может привести к конкретным результатам".

В то же время А.Гутерриш предупредил о чрезмерной опасности последствий сирийского кризиса для мирового сообщества.

"Последствия конфликта стали опасными для всех", - сказал он, добавив, что война в Сирии привела к нестабильности на Ближнем Востоке и к террористическим атакам в мире.