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Дальнее зарубежье 18.01.2017 18:35

Генсек ООН надеется, что переговоры в Астане будут способствовать улучшению ситуации в Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам в среду в Женеве, что готовящиеся переговоры в Астане способны сыграть положительную роль в нормализации обстановки в Сирии.

По словам А.Гутерриша, переговоры "могут привести к укреплению режима прекращения огня и к замораживанию конфликта".

Он отметил, что успех диалога в Астане "сможет помочь в создании условий для политического процесса, который необходимо возобновить в Женеве в феврале, и который может привести к конкретным результатам".

В то же время А.Гутерриш предупредил о чрезмерной опасности последствий сирийского кризиса для мирового сообщества.

"Последствия конфликта стали опасными для всех", - сказал он, добавив, что война в Сирии привела к нестабильности на Ближнем Востоке и к террористическим атакам в мире.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]