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Бизнес и законодательство 18.01.2017 17:16

Руководство ГПС и ГТК Азербайджана инспектировало процедуры прохождения границы с Россией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), Командующий пограничными войсками Азербайджана Эльчин Гулиев и первый зампредседателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев ознакомились с ситуацией, складывающейся на ТПП «Самур» на азербайджано-российской границе.

«Э.Гулиев и С.Мехтиев были проинформированы о ситуации с прохождением пассажирами и транспортными средствами через ТПП «Самур», поинтересовались в личной беседе с водителями грузовиков и пассажирами о возможных проблемах при погранично-таможенном контроле», - говорится в совместном сообщении пресс-служб Госпогранслужбы и ГТК Азербайджана.

Водители грузовиков и проходившие контроль граждане выразили удовлетворение созданными в ТПП «Самур» условиями и отметили отсутствие каких-либо проблем при таможенном оформлении.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ГРАНИЦА, УСЛОВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]