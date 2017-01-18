Руководство ГПС и ГТК Азербайджана инспектировало процедуры прохождения границы с Россией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС), Командующий пограничными войсками Азербайджана Эльчин Гулиев и первый зампредседателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Сафар Мехтиев ознакомились с ситуацией, складывающейся на ТПП «Самур» на азербайджано-российской границе.

«Э.Гулиев и С.Мехтиев были проинформированы о ситуации с прохождением пассажирами и транспортными средствами через ТПП «Самур», поинтересовались в личной беседе с водителями грузовиков и пассажирами о возможных проблемах при погранично-таможенном контроле», - говорится в совместном сообщении пресс-служб Госпогранслужбы и ГТК Азербайджана.

Водители грузовиков и проходившие контроль граждане выразили удовлетворение созданными в ТПП «Самур» условиями и отметили отсутствие каких-либо проблем при таможенном оформлении.

Р.Бабаев