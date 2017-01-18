Тела пилотов потерпевшего в Киргизии катастрофу турецкого самолета отправят в четверг на родину

Тела трех пилотов турецкого "Боинга", который 16 января рухнул на дачный поселок рядом с бишкекским аэропортом "Манас", переданы турецкой стороне и в четверг утром будут транспортированы на родину, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель республиканского штаба по изучению причин катастрофы.

"Тела трех погибших пилотов сегодня были переданы представителям турецкого посольства, их отвезли в аэропорт "Манас". Они находятся в терминале, и ожидается, что утренним рейсом, вероятнее, турецких авиалиний, они будут отправлены на родину", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что тела погибших при крушении самолета пилотов были опознаны еще 16 января.

Вместе с тем, в республиканском центре судебно-медицинских экспертиз Киргизии остается тело предполагаемого четвертого члена экипажа "Боинга". "Тело сильно обгорело и для идентификации личности потребуется ДНК-экспертиза", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в центре судебных экспертиз Киргизии сообщили "Интерфаксу", что ДНК-экспертиза предполагаемого четвертого члена экипажа разбившегося самолета также будет проводиться в Турции.

Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок. По последним данным, погибли 38 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.