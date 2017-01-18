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Регион 18.01.2017 19:07

Глава МИД Ирана призвал не иметь завышенных ожиданий от встречи в Астане

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что не ждет прорыва от переговоров по сирийскому урегулированию в Астане, но рассчитывает на укрепление и расширение режима прекращения огня.

"Нужно быть скромными в том, что касается наших ожиданий от встречи по Сирии в Астане, но мы надеемся, что удастся укрепить режим прекращения огня, распространить его на всю территорию Сирии", - сказал министр, выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дж.Зариф выразил надежду на то, что все стороны готовящихся переговоров в Астане - и представители вооруженной оппозиции, и переговорщики от Дамаска - приедут на встречу с желанием добиться более длительного перемирия и запустить политический процесс.

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Тэги: ИРАН, АСТАНА, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЖИДАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]