Журналисты США в открытом письме Трампу раскритиковали его, назвали натянутыми отношения с будущей администрацией

Главный редактор журнала Columbia journalism review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором подверг его критике и обозначил принципы работы журналистов.

"В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые", - говорится в письме американских журналистов.

Журналисты подвергли критике нового лидера за то, что он "запретил медиа-организациям освещать события о нем".

"В "Твиттере" вы издевались и угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников делать то же самое. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода", - отмечается в письме.

При этом журналисты напомнили Д.Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.

"Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах", - подчеркивают журналисты.

Он напомнил, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.

"Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям", - отмечается в открытом письме.

При этом журналисты пояснили, что если Д.Трамп будет избегать прессы, у нее есть много альтернативных каналов для получения информации.