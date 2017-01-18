Журналисты США в открытом письме Трампу раскритиковали его, назвали натянутыми отношения с будущей администрацией

Главный редактор журнала Columbia journalism review Кайл Поуп от имени американской прессы направил открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором подверг его критике и обозначил принципы работы журналистов.
"В эти последние дни в преддверии вашей инаугурации, мы думаем, что будет полезным пояснить, каким мы видим отношения между вашей администрацией и американской прессой. Для вас не будет сюрпризом, что мы расцениваем эти отношения как натянутые", - говорится в письме американских журналистов.
Журналисты подвергли критике нового лидера за то, что он "запретил медиа-организациям освещать события о нем".
"В "Твиттере" вы издевались и угрожали отдельным репортерам и поощряли ваших сторонников делать то же самое. Вы выступали за принятие невнятных законов об ответственности за распространение клеветы и угрожали многочисленными судебными исками, которые не получили дальнейшего хода", - отмечается в письме.
При этом журналисты напомнили Д.Трампу о том, что он избегал прессы и издевался над нормами проведения пресс-конференций.
"Вы правы, и это ваш выбор. Конституция защищает свободу слова, но не обязывает президента уважать ее. Проведение регулярных пресс-конференций не прописано в документах", - подчеркивают журналисты.
Он напомнил, что если президент имеет право определять свои правила работы с прессой, то и журналисты имеют такое же право.
"Мы, а не вы, определяем, как нам лучше служить нашим читателям, слушателем и зрителям", - отмечается в открытом письме.
При этом журналисты пояснили, что если Д.Трамп будет избегать прессы, у нее есть много альтернативных каналов для получения информации.
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