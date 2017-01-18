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ТЭК 18.01.2017 17:34

Чехия готова участвовать в реконструкции нефтегазовых объектов в Азербайджане - министр

Чехия заинтересована в реконструкции существующих и строительстве новых объектов в нефтегазовой, нефтехимии, в области электроэнергетики Азербайджана.

«Вопросы развития и расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Чехией обсудили в среду в Баку заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов и министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек», - говорится в информации Минэнерго Азербайджана.

Я.Младек в ходе встречи подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в сфере энергообеспечения Чехии и является стратегическим партнером страны в вопросе диверсификации энергетических ресурсов.

Он также отметил, что Азербайджан обеспечивает значительную часть спроса Чехии на сырую нефть.

«Чехия заинтересована в реконструкции существующих и строительстве новых объектов в нефтяной, газовой, нефтехимической сферах и в области электроэнергетики. Кроме того, у нас есть заинтересованность в обеспечении азербайджанской сырой нефтью НПЗ «Кралупи», а также в сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии и технологий, и в области утилизации отходов», - отметил Я.Младек.

Г.Джавадов, в свою очередь, подчеркнул готовность Азербайджана к двухстороннему сотрудничеству и отметил необходимость подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между соответствующими структурами Азербайджана и Чехии для получения результатов по вышеуказанным направлениям.

В информации также отмечается, что процедуры, необходимые для подписания Меморандума, уже находятся на стадии завершения.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, ТЭК, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]