Чехия готова участвовать в реконструкции нефтегазовых объектов в Азербайджане - министр

Чехия заинтересована в реконструкции существующих и строительстве новых объектов в нефтегазовой, нефтехимии, в области электроэнергетики Азербайджана.
«Вопросы развития и расширения энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Чехией обсудили в среду в Баку заместитель министра энергетики Гюльмамед Джавадов и министр промышленности и торговли Чехии Ян Младек», - говорится в информации Минэнерго Азербайджана.
Я.Младек в ходе встречи подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в сфере энергообеспечения Чехии и является стратегическим партнером страны в вопросе диверсификации энергетических ресурсов.
Он также отметил, что Азербайджан обеспечивает значительную часть спроса Чехии на сырую нефть.
«Чехия заинтересована в реконструкции существующих и строительстве новых объектов в нефтяной, газовой, нефтехимической сферах и в области электроэнергетики. Кроме того, у нас есть заинтересованность в обеспечении азербайджанской сырой нефтью НПЗ «Кралупи», а также в сотрудничестве в сфере возобновляемых источников энергии и технологий, и в области утилизации отходов», - отметил Я.Младек.
Г.Джавадов, в свою очередь, подчеркнул готовность Азербайджана к двухстороннему сотрудничеству и отметил необходимость подписания меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между соответствующими структурами Азербайджана и Чехии для получения результатов по вышеуказанным направлениям.
В информации также отмечается, что процедуры, необходимые для подписания Меморандума, уже находятся на стадии завершения.
Н.Аббасова
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