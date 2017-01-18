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СНГ 18.01.2017 19:42

НАТО не собирается изменять свое отношение к Украине при администрации Трампа

НАТО не изменит своей позиции в поддержку Украины после смены администрации в Вашингтоне, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

"Нет причин ожидать, будто мы изменим нашу позицию в отношении Украины", - сказал высший военный чин НАТО на пресс-конференции по итогам заседания начальников генеральных и главных штабов вооруженных сил стран альянса.

"Мы сотрудничаем с украинскими партнерами, помогаем им укреплять обороноспособность, реализуем программы обучения, поддерживаем контакт через нашу миссию связи, выполняем пакет помощи Украине", - отметил П.Павел.

Он подчеркнул, что этот процесс продолжится и при администрации Дональда Трампа в США.

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Тэги: НАТО, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]