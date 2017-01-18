Кандидат на должность постпреда США при ООН намерена осудить в Сенате принятие Совбезом резолюции по Израилю

Никки Хейли, которую избранный президент Дональд Трамп предложил назначить на должность постпреда США при ООН, осудит позицию всемирной организации в отношении Израиля и заявит на слушаниях в сенате по ее утверждению в среду, что американцы "устали" от ООН.

"Принятие резолюции СБ ООН №2334 в декабре было ужасной ошибкой, осложнившей достижение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами", - заявит Х.Хейли, согласно подготовленному тексту ее выступления, которое цитирует радиостанция "Голос Америки".

В конце прошлого года Совет безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность Израиля. Резолюция прошла, поскольку США, которые ранее ветировали подобные проекты, на этот раз воздержались. Д.Трамп перед заседанием СБ ООН призывал администрацию Обамы наложить вето на этот документ.

Как отмечает радиостанция, восходящей звезде Республиканской партии, Хейли, предстоит ответить на жесткие вопросы членов комитета сената по международным отношениям.

Обещая работать с Конгрессом в целях реформирования мировой организации, Х.Хейли скажет: "Американцы видят несправедливое отношение ООН к Израилю, ее неспособность предотвратить ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, ее расточительство и коррупцию, и они устали".

Занимавшая до сих пор должность постпреда США при ООН Саманта Пауэр сложила полномочия.