Эр-Рияд и Тегеран могут сотрудничать в урегулировании региональных конфликтов - глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что Тегеран может работать с Саудовской Аравией над урегулированием сирийского и других региональных конфликтов.

"Я не вижу причин, почему у Ирана и Саудовской Аравии должна быть враждебная политика в отношении друг друга. На самом деле, мы можем работать вместе, чтобы положить конец удручающему положению, в котором оказались люди в Сирии и Йемене, а также в Бахрейне и других странах региона", - сказал Дж.Зариф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ирану и Саудовской Аравии вообще-то удалось предотвратить затягивание президентских выборов в Ливане. Это пример успешного сотрудничества", - отметил министр.