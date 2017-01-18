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Регион 18.01.2017 17:52

Эр-Рияд и Тегеран могут сотрудничать в урегулировании региональных конфликтов - глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф считает, что Тегеран может работать с Саудовской Аравией над урегулированием сирийского и других региональных конфликтов.

"Я не вижу причин, почему у Ирана и Саудовской Аравии должна быть враждебная политика в отношении друг друга. На самом деле, мы можем работать вместе, чтобы положить конец удручающему положению, в котором оказались люди в Сирии и Йемене, а также в Бахрейне и других странах региона", - сказал Дж.Зариф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ирану и Саудовской Аравии вообще-то удалось предотвратить затягивание президентских выборов в Ливане. Это пример успешного сотрудничества", - отметил министр.

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Тэги: ИРАН, САУДАРАВИЯ, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]