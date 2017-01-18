Президент Алиев встретился с с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в кулуарах Всемирного экономического форума.

Ф.Исазаде