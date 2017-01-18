Порошенко и Алиев проводят переговоры в Давосе

Переговоры президентов Украины и Азербайджана Петра Порошенко и Ильхама Алиева проходят в среду в Давосе, сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко.

"Президент Украины проводит переговоры с президентом Азербайджана", - написал С.Цеголко в микроблоге в Твиттере.